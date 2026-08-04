Tuanzebe soluzione a costo zero per la difesa? La Lazio si guarda intorno cercando occasioni

Axel Tuanzebe può rappresentare la soluzione ad una parte dei problemi della Lazio. Il capoverdiano conosce già il campionato di Serie A

Calciomercato Lazio: si continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa senza sostenere costi per i cartellini. I margini di manovra restano limitati e il direttore sportivo Angelo Fabiani è chiamato a individuare occasioni compatibili con le esigenze economiche del club. In questo scenario potrebbe tornare utile il mercato degli svincolati, dal quale può emergere qualche profilo interessante per Gennaro Gattuso.

Uno dei nomi valutati per la retroguardia sarebbe quello di Axel Tuanzebe, difensore classe ’97 rimasto senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza con il Burnley. L’ex giocatore del Manchester United potrebbe arrivare a parametro zero, permettendo alla società biancoceleste di aggiungere un elemento esperto al reparto arretrato senza pagare alcun costo di trasferimento.

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Tuanzebe, Fabiani guarda al mercato degli svincolati

La necessità di operare con grande attenzione ha spinto Fabiani ad ampliare il proprio raggio d’azione. La Lazio sta monitorando diversi calciatori liberi da vincoli contrattuali, valutando soprattutto profili in grado di garantire esperienza e affidabilità immediata.

Tuanzebe potrebbe rappresentare una soluzione interessante proprio per la possibilità di concludere l’operazione a parametro zero. Resterebbe da trovare un’intesa sull’ingaggio e sulla durata del contratto, ma l’assenza di trattative con altri club per il cartellino renderebbe il suo eventuale arrivo maggiormente sostenibile.

Tuanzebe, un difensore adatto al calcio di Gattuso

Le caratteristiche di Tuanzebe potrebbero adattarsi alle richieste di Gattuso. Il tecnico vuole costruire una squadra aggressiva, capace di difendere in avanti e di accettare i duelli individuali. Il centrale può mettere a disposizione forza fisica, velocità e una buona capacità di coprire gli spazi alle spalle della linea difensiva.

La sua duttilità rappresenterebbe un ulteriore vantaggio. Oltre a giocare al centro della retroguardia, il classe ’97 può essere utilizzato anche sul lato destro, offrendo allo staff tecnico una soluzione aggiuntiva in caso di assenze o cambiamenti tattici durante la stagione.

L’esperienza tra Manchester United e Burnley

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Manchester United, Tuanzebe ha maturato una lunga esperienza nel calcio inglese. Nell’ultima stagione disputata con la maglia del Burnley ha collezionato 16 presenze e realizzato un gol, riuscendo a trovare una discreta continuità.

Il difensore conosce già anche il campionato italiano. Nella seconda parte della stagione 2021/22 ha infatti vissuto una breve parentesi al Napoli, sebbene senza riuscire a conquistare uno spazio stabile. Un eventuale approdo nella Capitale gli offrirebbe la possibilità di tornare in Serie A con maggiore maturità.

Tuanzebe Lazio, possibile occasione a costo zero

L’eventuale ingaggio di Tuanzebe permetterebbe alla Lazio di rinforzare la difesa senza utilizzare risorse per il cartellino. Il club dovrà comunque valutare attentamente le condizioni fisiche del giocatore, le richieste economiche del suo entourage e la compatibilità con il progetto tecnico.

Fabiani continua a cercare soluzioni sostenibili per consegnare a Gattuso una rosa più completa. Il profilo dell’ex Manchester United risponde a diversi criteri individuati dalla società: esperienza internazionale, duttilità e possibilità di arrivare a parametro zero. La pista resta da seguire, con la Lazio pronta a capire se esistano le condizioni per trasformare l’interesse in un’operazione concreta.

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