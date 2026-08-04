La pista Odgaard è ancora aperta: contatti con gli agenti, ma nessuna offerta al Bologna

Jens Odgaard è una possibilità per la Lazio dato che il Bologna non lo considera più un giocatore centrale nel proprio progetto tecnico. Le ultime

Calciomercato Lazio ultimissime: il nome di Jens Odgaard resta sullo sfondo del mercato della Lazio, anche se al momento il trequartista olandese non rappresenterebbe una priorità per la dirigenza biancoceleste. Il classe ’99 era stato accostato al club capitolino nelle scorse settimane, entrando nella lista dei possibili rinforzi per aumentare la qualità e le alternative nel reparto offensivo.

La situazione potrebbe tornare d’attualità a causa dei cambiamenti tattici previsti al Bologna. Con l’arrivo di Domenico Tedesco e il possibile passaggio al 4-3-3, gli spazi per un giocatore con le caratteristiche di Odgaard potrebbero ridursi. Il suo futuro, tuttavia, resta ancora tutto da definire e non risultano trattative avviate tra le due società.

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Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio avrebbe avuto soltanto un primo approccio con gli agenti del calciatore, senza però contattare direttamente il Bologna.

Odgaard Lazio, primo approccio con l’entourage

La Lazio avrebbe iniziato a raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore attraverso il suo entourage. Si tratterebbe di un contatto esplorativo, utile per comprendere la disponibilità di Odgaard, le sue richieste contrattuali e l’eventuale gradimento verso un trasferimento nella Capitale.

Questo passaggio non rappresenta però l’inizio di una vera trattativa. Il club biancoceleste non avrebbe ancora presentato offerte e non avrebbe aperto un dialogo con la società emiliana. La pista rimane quindi soltanto una possibilità da tenere sotto osservazione.

Odgaard, nessun contatto con il Bologna

Il principale elemento emerso riguarda l’assenza di colloqui diretti tra Lazio e Bologna. Prima di parlare di un’operazione concreta sarà necessario capire la valutazione economica del classe ’99 e la formula eventualmente presa in considerazione dagli emiliani.

Molto dipenderà anche dalle altre operazioni portate avanti dalla dirigenza biancoceleste. Odgaard non sarebbe in cima alla lista, ma potrebbe diventare un’opportunità qualora il Bologna decidesse di aprire alla cessione e le condizioni economiche risultassero favorevoli.

La situazione potrebbe evolversi con l’avvicinarsi della chiusura del mercato. Se il trequartista dovesse trovare poco spazio nel nuovo progetto tecnico di Tedesco, il suo entourage potrebbe intensificare i contatti con le società interessate.

La Lazio resta vigile, senza però avere ancora compiuto passi ufficiali. La pista Odgaard non è chiusa, ma al momento rimane subordinata alle decisioni del Bologna e alle priorità di mercato del club biancoceleste.