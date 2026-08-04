Ratkov ritrova gol e fiducia: Gattuso lo valuta, ma il futuro resta in bilico

Petar Ratkov sta trovando continuità grazie al lavoro svolto con Gennaro Gattuso! La cessione resta una possibilità per l’ex attaccante del Salisburgo

Il primo ritiro con la Lazio sta offrendo segnali incoraggianti a Petar Ratkov, protagonista di una preparazione estiva utile per ritrovare continuità, fiducia e confidenza con il gol. L’attaccante arrivato dal Salisburgo sta cercando di sfruttare ogni occasione concessa da Gennaro Gattuso per modificare le gerarchie e convincere il tecnico a puntare su di lui durante la nuova stagione.

Le reti realizzate nei test contro Flaminia, Avellino e Ascoli rappresentano una risposta importante dopo alcuni mesi complicati. Ratkov sta beneficiando del lavoro quotidiano svolto con lo staff biancoceleste e di un minutaggio che gli permette di acquisire una condizione sempre migliore. La situazione legata al suo futuro, tuttavia, rimane aperta e potrebbe essere condizionata dalle prossime mosse di mercato della società.

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Ratkov, i gol nel ritiro rilanciano l’attaccante

La preparazione estiva sta restituendo alla Lazio un Ratkov più sereno e incisivo. Il centravanti ha trovato la rete in tre differenti amichevoli, dimostrando di sapersi rendere pericoloso all’interno dell’area di rigore e di poter offrire una soluzione utile al reparto offensivo.

Il lavoro agli ordini di Gattuso sembra aver prodotto risultati significativi soprattutto dal punto di vista mentale. La possibilità di giocare con maggiore regolarità ha aiutato il serbo a recuperare quella fiducia che si era progressivamente ridotta nel corso degli ultimi mesi dell’era Sarri bis. Ogni gol può diventare un tassello importante nel tentativo di conquistare spazio e considerazione.

Gattuso chiede ancora un centravanti titolare

Nonostante le buone indicazioni offerte dall’ex Salisburgo, la strategia della Lazio per l’attacco non sarebbe cambiata. Gattuso continua infatti a chiedere l’arrivo di una prima punta in grado di partire davanti nelle gerarchie e di garantire un rendimento immediato.

In questo scenario, Ratkov rischierebbe di essere nuovamente destinato al ruolo di alternativa. Il classe 2003 potrebbe trovare spazio durante la stagione, ma difficilmente avrebbe la certezza di una maglia da titolare. Le prossime amichevoli saranno quindi fondamentali per capire se il tecnico riterrà sufficiente la sua crescita o se insisterà per un rinforzo di maggiore esperienza.

Ratkov, l’agente continua a valutare il mercato

Parallelamente al lavoro svolto in ritiro, l’entourage di Ratkov starebbe continuando a esplorare eventuali possibilità in uscita. L’obiettivo sarebbe individuare una soluzione capace di garantire al giocatore maggiore continuità e un ruolo centrale all’interno di un nuovo progetto tecnico.

La posizione della Lazio, però, appare precisa. Il club non sarebbe interessato a prendere in considerazione un prestito e valuterebbe una partenza soltanto attraverso una cessione a titolo definitivo. Una condizione che potrebbe restringere il numero delle società realmente pronte a muoversi.

Il futuro di Petar Ratkov resta dunque sospeso tra la possibilità di giocarsi le proprie carte a Formello e quella di lasciare definitivamente la Capitale. Le reti segnate durante il precampionato hanno migliorato la sua posizione, ma non sembrano ancora sufficienti per garantirgli un ruolo da protagonista!