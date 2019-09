Malesani: «Lazio, puoi arrivare in fondo all’Europa League!»

L’opinione di Alberto Malesani non può passare inosservata: l’esporto allenatore ritiene la Lazio un top club in Europa

E’ in ordine cronologico l’ultimo allenatore ad aver vinto la seconda competizione europea con un club italiano. Alberto Malesani se ne intende, ha sollevato nel 1999 la Coppa Uefa col Parma, oggi crede che Lazio e Roma abbiano le carte in regola per vincere l’Europa League. Il tecnico veronese ne ha parlato alle pagine di Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport per il quale ha concesso un esclusiva. Ecco la sua opinione: «Lazzari per Inzaghi e Dzeko per Fonseca sono le armi i valori aggiunti. Ritengo che la Lazio abbia ormai delle linee-guida chiare da anni e si sia rinforzata nell’ultima campagna acquisti. Inoltre Milinkovic-Savic è una bella conferma, accresce certamente il potenziale della rosa. Di qualità nel gruppo ne vedo tantissima, la Lazio è una squadra può andare molto avanti!».