Malesani: «Baroni? Nel calcio non si vive di nomi, ma di risultati e di idee. Lui ne ha tante. Ai tifosi della Lazio dico QUESTO». Le parole dell’ex giocatore

Alberto Malesani conosce molto bene Marco Baroni per averci lavorato insieme nel 2003. Sul Corriere dello Sport è intervenuto a gettare acqua sul fuoco dell’ambiente della Lazio , alquanto perplesso sulla scelta del nuovo mister.

MERITI – «Finalmente è approdato in una grande squadra, quella che gli compete per la sua bravura».

SCETTICISMO NEI SUOI CONFRONTI – «Molto sbagliato! Nel mondo del calcio non è facile emergere con un cammino come il suo, solo grazie ai risultati. In Serie B è stato il tecnico che ha ottenuto più punti negli ultimi 5-6 anni. Ha conquistato tante promozioni, ha meritato ogni traguardo. Per questo la sua soddisfazione ora è doppia».

TIFOSI DELLA LAZIO SCETTICI – «Fidatevi, è uno all’altezza. Nel calcio non si vive di nomi, ma di risultati e di idee. Lui ne ha tante, ai tifosi dico di stare tranquilli e dargli tempo».

ALLENATORE DA “PICCOLA” – «Una cosa che esiste da sempre. Ma se uno è uno bravo, lo è sia con i Pulcini, sia con una squadra che può vincere la Champions. Le etichette vengono messe ingiustamente: non c’è l’allenatore buono solo per la salvezza o uno solo per vincere. Le capacità, se reali, sono le stesse a qualsiasi livello».

PERCHÉ NON HA MAI GUIDATO UN TOP CLUB – «Ci sono alcuni che hanno la possibilità di guidare una grande squadra a inizio carriera. Non fanno la gavetta. Magari cominciano a vincere e nessuno se lo ricorda. La scalata dal basso è più complicata, è il caso di Baroni. Ma così, ripeto, la gratificazione è doppia».

ERA IL SUO VICE – «Lui è “nato” con me in panchina. Ha cominciato facendomi da secondo, ho intuito subito il suo spessore. Parlo a livello tecnico, tattico e umano. Quando i tifosi laziali capiranno l’uomo che c’è dietro il grande allenatore, allora cadrà qualsiasi perplessità».