Mercato Lazio, Maldini e non Raspadori? Fabiani studia il piano B - Lazio News 24

Calciomercato
Mercato Lazio, Maldini e non Raspadori? Fabiani studia il piano B
Mercato Lazio, Daniel Maldini dell’Atalanta potrebbe diventare il nuovo vice per Mattia Zaccagni! Ecco cosa filtra
La Lazio continua a muoversi con decisione sul mercato invernale e torna a spingere su un profilo già seguito nelle scorse settimane. Il direttore sportivo Angelo Fabiani sta infatti intensificando i contatti con l’Atalanta per il prestito di Daniel Maldini.
Mercato Lazio: Maldini profilo apprezzato da tempo
Il nome di Daniel Maldini non è nuovo in orbita biancoceleste. La Lazio lo segue da tempo e lo considera un giocatore in grado di inserirsi nel gioco di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la vera novità riguarda il ruolo che il club intende ritagliargli all’interno della rosa.
Maldini, infatti, non verrebbe valutato esclusivamente come alternativa a Zaccagni, ma anche come jolly offensivo, capace di occupare più posizioni sulla trequarti. Una caratteristica che lo rende particolarmente appetibile per Sarri, sempre attento a profili intelligenti tatticamente e in grado di adattarsi a più soluzioni di gioco.
Iidea Maldini al posto di Raspadori?
La Lazio ragiona su Maldini come possibile risposta a diverse esigenze. Il classe 2001 potrebbe rappresentare una soluzione credibile anche come alternativa a Raspadori, il tutto dato che la trattativa con l’Atletico Madrid si sta complicando giorno dopo giorno.
Sarri apprezza il suo bagaglio tecnico e la crescita mostrata nelle ultime stagioni, convinto che il contesto biancoceleste possa essere quello giusto per permettergli un ulteriore salto di qualità. Da qui la volontà della dirigenza di affondare il colpo già a gennaio, sfruttando la formula del prestito.
Calciomercato Lazio: dialoghi con l’Atalanta e formula da definire
Nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo la trattativa con l’Atalanta. I due club dovranno ancora discutere nel dettaglio la formula dell’operazione, con il prestito che resta l’ipotesi principale. Resta da capire se verranno inserite opzioni o diritti legati al riscatto, aspetto sul quale le parti sono chiamate a confrontarsi.
Il Calciomercato Lazio entra dunque in una fase calda: Maldini rappresenta un’opportunità intrigante, un profilo giovane ma già esperto, capace di offrire soluzioni immediate e prospettive future.
LEGGI ANCHE: Rinnovo Basic, in giornata l’incontro con l’agente per blindarlo: la conferma
News
Fabbian Lazio, anche il Como sulle tracce del classe 2003! Ecco cosa filtra
Fabbian Lazio, anche il Como segue il centrocampista classe 2003 in uscita dal Bologna: concorrenza in vista? Le ultime Il...
Pinamonti Lazio, attaccante proposto ai biancocelesti! Le novità
Pinamonti Lazio, l’attaccante del Sassuolo sarebbe stato proposto ai biancocelesti ma la risposta è stata chiara: i dettagli Il mercato...
Rinnovo Basic: accordo trovato tra la Lazio e il suo agente! Scadenza fissata al 2030
Rinnovo Basic, è stata trovata l’intesa tra le parti per estendere la durata dell’accordo tra la Lazio ed il centrocampista....