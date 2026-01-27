Maldini Lazio, il ragazzo ha terminato le visite mediche! – VIDEO

Calciomercato
La sessione invernale di calciomercato Lazio è ormai alle battute finali e in casa biancoceleste cresce l’attesa per uno degli acquisti più discussi degli ultimi giorni. L’operazione che porterà Daniel Maldini in biancoceleste è infatti arrivata a un passaggio chiave, quello delle visite mediche, ormai completate.
A fornire l’aggiornamento è stato il giornalista Gianluca Di Marzio, che sul proprio account X ha pubblicato un nuovo video dopo quello diffuso in mattinata. Se nelle prime ore del giorno il filmato ritraeva Maldini mentre si recava per sostenere i controlli di rito, ora è arrivata la conferma più attesa: il calciatore ha terminato le visite mediche senza intoppi!
Con le visite archiviate, manca ormai soltanto l’ufficialità per sancire l’arrivo di Daniel Maldini in biancoceleste. Il trequartista classe 2001 è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Lazio, che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo in questa seconda parte di stagione!
