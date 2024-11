Maldini Lazio, novità sulla clausola del giocatore! Aspetto decisivo per il futuro? Cosa filtra

Maldini Lazio, spunta un dettaglio sulla clausola: le ultime novità sul futuro del giocatore, accostato anche al club biancoceleste

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non c’è solo il calciomercato Lazio sulle tracce di Daniel Maldini, che al Monza si sta ben comportando in questa prima parte di stagione.

Anche Atalanta, Inter, Milan e Fiorentina seguono infatti il calciatore accostato ai biancocelesti. Si era parlato di una clausola da 12 milioni di euro presente nel contratto e valida per i club italiani. Come spiega il quotidiano, però, questa non sarà attivabile a gennaio, ma soltanto a partire dall’estate del 2025.