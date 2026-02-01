Maldini a disagio da falso 9, Sarri ora lo vede come vice di Zaccagni

Daniel Maldini non ha convinto da falso nove nella partita dell’Olimpico contro il Genoa. Maurizio Sarri al lavoro per farlo rendere al meglio

Nel corso dalla gara con il Genoa Daniel Maldini non ha convinto nella sua nuova posizione da falso 9, ruolo che lo ha messo in difficoltà. L’attaccante biancoceleste ha mostrato alcune difficoltà, con solo due spunti degni di nota sulla fascia sinistra. La sua adattabilità a questa posizione non ha trovato riscontro nei risultati sperati.

Sarri in cerca di soluzioni offensive per la Lazio

Come riporta oggi La Repubblica, Sarri sta valutando la possibilità di modificare la disposizione tattica della squadra, con un possibile cambio nell’attacco. L’infortunio che ha fermato Zaccagni potrebbe essere l’occasione giusta per Maldini di tornare a occupare una posizione più consona alle sue caratteristiche al posto dell’esterno.

Sarri sta cercando di trovare la migliore soluzione offensiva per i biancocelesti, con l’obiettivo di rilanciare le sue opzioni in vista degli impegni futuri. Un cambiamento che potrebbe rivelarsi decisivo per migliorare il rendimento della squadra, soprattutto date le difficoltà di adattamento del classe 2001 nella sfida con il Genoa.

