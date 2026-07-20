Hanno Detto
Malagò: «L’idea sul CT deve trovare tutti d’accordo! Serve un po’ di pazienza»
Giovanni Malagò, presidente della FIGC, è tornato a parlare della lista dei candidati al ruolo di CT. Le dichiarazioni
Giovanni Malagò, presidente della FIGC, è intervenuto in collegamento dagli studi di Sky Sport, commentando diversi temi tra cui la finale del Mondiale vinta dalla Spagna contro l’Argentina, le innovazioni della competizione e il rapporto tra politica e sport. Sulla questione del prossimo Commissario tecnico della Nazionale, Malagò ha confermato che la lista dei candidati non si limita a Roberto Mancini e Andrea Pirlo, ma comprende altre opzioni, lasciando aperta la possibilità di valutare nomi diversi e ampliare le scelte della FIGC. Ecco le sue parole:
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LISTA RUOLO CT – «Sì, possono esserci anche altri nomi».
MONDIALE – «Sono aspetti innovativi, coraggiosi, diversi e anche discutibili. Hanno inevitabilmente aperto un dibattito. L’hydration break parte però da un presupposto sacrosanto, soprattutto quando si gioca con determinate temperature e un’umidità così elevata».
MALDINI E LEONARDO – «Ho impiegato due settimane per portarli a bordo. Sono persone molto serie e, pur essendo subito interessate al progetto, hanno voluto conoscere ogni dettaglio del ruolo e dell’organizzazione. Abbiamo fatto diverse chiamate e videoconferenze, dedicando pochissimo tempo alla parte economica».
IDEA CT – «Non esiste alcun tipo di scontro. La condivisione deve essere totale e l’idea deve trovare tutti d’accordo. Stiamo entrando nel dettaglio di un profilo condiviso, ma ci sono ancora alcune variabili da valutare e carte da scoprire. Serve qualche altro giorno di pazienza, poi saprete tutto».
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