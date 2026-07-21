Calciomercato Lazio, frenata per Romagnoli in Qatar: cosa blocca la cessione all’Al-Sadd

Calciomercato Lazio, Romagnoli-Al Sadd in stand-by: i motivi del blocco che rallenta l’addio. Cosa emerge

Il futuro di Alessio Romagnoli in maglia Lazio sembra ormai giunto a un punto di non ritorno. Quella che fino a poche settimane fa appariva come una trattativa ben avviata verso la conclusione si è trasformata in un vero e proprio caso di mercato, caratterizzato da ostacoli burocratici e da una spaccatura profonda tra il difensore e il club capitolino. L’accordo con l’Al-Sadd era stato trovato da tempo, ma i recenti rallentamenti hanno fatto precipitare la situazione, aprendo scenari del tutto inattesi per i colori biancocelesti in vista della prossima stagione.

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La rottura totale per Alessio Romagnoli

Il clima all’interno dell’ambiente laziale si è fatto incuente. La frattura tra la dirigenza e il centrale difensivo è ormai netta si sa. La società valuta attentamente ogni mossa e non è affatto da escludere che il giocatore possa essere richiamato nel centro sportivo di Formello per un confronto chiarificatore prima di decidere la strategia definitiva da adottare sul piano operativo.

Ipotesi rescissione contrattuale per Alessio Romagnoli

Nel caso in cui l’operazione internazionale con l’Al-Sadd dovesse clamorosamente saltare a causa dei persistenti intoppi burocratici, la posizione del difensore diventerebbe insostenibile. L’edizione odierna de Il Messaggero sottolinea come, di fronte a un eventuale naufragio dell’affare estero, le parti potrebbero clamorosamente arrivare a una rescissione del contratto. Una soluzione drastica che metterebbe fine anzitempo all’avventura del difensore nella Capitale, lasciandolo libero di cercare una nuova sistemazione sul mercato degli svincolati.

Il futuro incerto di Alessio Romagnoli

La situazione resta dunque in una fase di totale standby, con la tifoseria e gli addetti ai lavori in trepidante attesa di sviluppi decisivi. Le prossime ore saranno fondamentali per capire se l’affare con il club qatariota potrà sbloccarsi o se si procederà direttamente alla separazione consensuale. Quel che è certo è che il percorso di Alessio Romagnoli con la Lazio appartiene ormai al passato e la priorità per entrambe le parti è trovare una via d’uscita rapida e indolore da questa intricata vicenda estiva.