Malagò: «Al 99% il campionato di Serie A riparte il 13 giugno»

Malagò, le parole del presidente del CONI in merito ad una possibile ripresa del campionato di Serie A il 13 giugno

Il presidente del CONI Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni di Radio2 parlando della data della possibile ripresa del campionato di Serie A.

«Al 99% il campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco. Si sta facendo di tutto per ricominciare, è l’obiettivo primario. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro».