Maifredi elogia Rovella: «Sta diventando un calciatore di livello e lo vedo...»

Maifredi, l’ex allenatore di Juventus e Brescia si esprime sul calciatore biancoceleste parlandone al meglio elogiandone le qualità

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex tecnico Maifredi si esprime su Rovella della Lazio rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

PAROLE – Rovella o Locatelli titolare in Nazionale? Chi scegli va bene. Sono tutti e due carichi. Rovella sta diventando importante in una squadra che è una sorpresa, l’altro dopo dei problemi è tornato titolare alla Juve. Stimo Locatelli ma per la verve che ha ora sceglierei Rovella