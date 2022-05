Maglia Lazio 2022-2023: attesa per il nuovo kit firmato Mizuno

Maglia Lazio 2022-2023: ecco quando sarà svelato il nuovo kit biancoceleste firmato Mizuno

I tifosi della Lazio non vedono l’ora di scoprire le nuove maglie firmate Mizuno. Il club biancoceleste, a febbraio, ha annunciato il nuovo sponsor tecnico. Addio a Macron dopo dieci anni esatti, le casacche per le prossime cinque stagioni (sino al 2027), saranno firmate dall’azienda giapponese. Affare da circa 5 milioni a stagione.

La Lazio svelerà le due divise (home e trasferta) nella Capitale. La terza maglia verrà sicuramente svelata in ritiro ad Auronzo di Cadore (dal 6 luglio in poi). La società sta studiando in questi giorni diverse soluzioni per la presentazione. Lo riporta Il Corriere dello Sport.