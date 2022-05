Maglie Lazio, Mizuno disegna le nuove casacche: svelato un dettaglio

Maglie Lazio, sarà Mizuno a vestire i giocatori biancocelesti. Sale già la curiosità per le nuove divise, svelato un dettaglio…

Nuovo sponsor, nuove maglie. Sarà Mizuno a disegnare le casacche della Lazio per la prossima stagione e, anche se il campionato non è ancora finito, sale già la curiosità.

Come riporta Il Tempo, qualche dettaglio si sa già: nessun cambiamento per i colori (celeste per la maglia home, bianco e nero per le altre due), ma un ologramma all’interno della divisa che la renderà unica.

Tramite i fan token spendibili su Binance, inoltre, i tifosi potranno acquistare le maglie delle gare più importanti.