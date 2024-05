Maestrelli: «Vi racconto che intuizione ebbe mio padre Tommaso per vincere lo scudetto nel 74»

Maestrelli, il figlio dello storico tecnico biancoceleste rilascia una bella intervista raccontando anche un curioso retroscena

Domani pomeriggio sarà una giornata speciale per la Lazio e i suoi tifosi, non solo per l’importanza della gara con l’Empoli visto che vale l’accesso alla prossima Europa League. Contro i toscani infatti il club biancoceleste celebrerà anche lo storico scudetto del 1974 vinto dalla società capitolina.

In un intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Maestrelli figlio del mai dimenticato Tommaso, ha parlato del rapporto che lo lega ai calciatori che insieme a suo papà hanno scritto una pagina importante della storia della Lazio, soffermandosi anche su un curioso retroscena

PAROLE – Non reprimere quella fortissima rivalità. In settimana si caricavano e poi la domenica facevano a gara tra loro a chi dovesse essere più decisivo, a chi dovesse salvare la patria. La rivalità continuava anche durante le partite. Ed era la fortuna di quella Lazio

Maestrelli durante l’intervista oltre a raccontare del modulo di gioco che usava mister Tommaso ossia il 4-3-3 e il modo di interpretare la gara moderno, ricorda anche l’uscita del film a Ottobre riguardo la vita del mister dello storico tricolore