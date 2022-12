Maestrelli: «Con Sarri rapporto speciale. Lotito? È cambiato in meglio»

Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del suo rapporto con Sarri

Massimo Maestrelli è intervenuto ai microfoni di Radiosei, queste le sue parole:

SARRI – «Con Sarri c’è un rapporto speciale, uno di quei legami che non ti spieghi. Entrambi non cerchiamo i riflettori, quando ci siamo conosciuti abbiamo parlato di tutto, dall’amore per i cani alle cose della vita. È una persona speciale».

LOTITO – «Io credo si stia umanizzando. L’ho criticato in passato, ma negli ultimi tempi ha mostrato una vicinanza, un affetto per la mia famiglia veramente importante. Lo vedo cambiato, in meglio, come se stesse svestendo quella corazza che ha sempre portato».