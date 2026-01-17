Lutto nel mondo del calcio: si è spento il presidente della Fiorentina Rocco Commisso

Lutto nel mondo del calcio: si è spento all’età di 76 anni il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa

La Fiorentina piange la scomparsa del proprio presidente Rocco Commisso, morto all’età di 76 anni dopo un prolungato periodo di cure. L’annuncio è arrivato attraverso il sito ufficiale del club viola, che ha voluto ricordare con parole cariche di affetto e riconoscenza una figura centrale della storia recente della società. Il legame di Commisso con Firenze, i tifosi e il mondo viola è stato descritto come profondo e autentico, costruito giorno dopo giorno con passione e dedizione!

Fiorentina Commisso, l’amore per il club e il rapporto con la famiglia viola

Nel comunicato ufficiale, la Fiorentina ha sottolineato come l’amore di Rocco Commisso per il club sia stato uno dei doni più grandi che si sia fatto nella sua vita. Indimenticabili le giornate trascorse con i ragazzi e le ragazze del settore giovanile, sempre accompagnate da una carezza e da un sorriso. Un presidente vicino alle persone, presente nella quotidianità del club e instancabile nel lavoro, portato avanti fino agli ultimi giorni per il bene della società e delle sue strutture.

Fiorentina Commisso, sette anni alla guida del club e il legame con Firenze

Il calcio era una delle grandi passioni di Commisso, diventata ancora più intensa sette anni fa quando assunse il comando della Fiorentina. Da quel momento, il presidente viola ha imparato ad amare i colori, i tifosi e la città di Firenze, instaurando un rapporto diretto e sincero con l’ambiente. Un percorso fatto di investimenti, visione e desiderio di costruire un futuro solido per il club, nel rispetto della tradizione e dell’identità viola.

Una carriera imprenditoriale di successo negli Stati Uniti

Oltre al calcio, Rocco Commisso è stato uno degli imprenditori immigrati italiani di maggior successo nella storia degli Stati Uniti. Inserito nella prestigiosa classifica Forbes 400, ha costruito una carriera straordinaria nel settore della televisione via cavo. Nel 1995 ha fondato Mediacom, con l’obiettivo di rilanciare sistemi via cavo in comunità meno servite. Nel 2000 ha guidato la quotazione in borsa dell’azienda, portandola a diventare il quinto operatore via cavo degli Stati Uniti, prima di riportarla in ambito privato nel 2011.

L’eredità umana e professionale

Dalla prima esperienza professionale in Pfizer Inc., passando per il settore finanziario con Chase Manhattan Bank e Royal Bank of Canada, fino ai ruoli dirigenziali in Cablevision Industries, Commisso ha lasciato un’impronta profonda in ogni ambito toccat!. Come ricordato nel comunicato ufficiale della Fiorentina, la sua eredità va oltre i risultati sportivi: resta l’esempio di un uomo che ha saputo unire passione, lavoro e umanità, diventando un punto di riferimento indelebile per il mondo viola. La Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa:

«La Società Sportiva Lazio esprime il proprio sincero cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina. Nel corso della sua presidenza, Rocco Commisso ha saputo costruire e consolidare un progetto solido, restituendo alla Fiorentina stabilità, identità e una visione chiara di crescita sportiva e strutturale. Un percorso portato avanti con determinazione, senso di responsabilità e profondo attaccamento al Club e alla sua tifoseria, lasciando un segno riconoscibile nel calcio italiano.

In questo momento di grande dolore, la Lazio si unisce al lutto che ha colpito la famiglia Commisso, la Fiorentina e l’intera comunità viola.

Il Presidente Claudio Lotito dichiara:

“I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso inizative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze.”

La S.S. Lazio partecipa al cordoglio, rendendo omaggio alla memoria di un Presidente che ha saputo lasciare un’impronta concreta e duratura».

LEGGI ANCHE: Rovella: «Siamo in fiducia dopo Verona! Dobbiamo vincere per avere continuità»