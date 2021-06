Lulic, salta tutto con lo Zurigo: la situazione del bosniaco

Pare essere saltatala trattativa tra Senad Lulic e lo Zurigo: ecco qual è la situazione dell’esterno bosniaco

Il futuro di Senad Lulic pare essere tutto ancora da scrivere. L’esterno bosniaco, per cui ormai l’addio alla Lazio pare esser certo, sembrava essere a un passo dallo Zurigo, ma la trattativa sarebbe saltata proprio all’ultimo e a un passo dalla fumata bianca.

Secondo quanto rivelato da il Corriere dello Sport, la situazione si sarebbe complicata a causa dei cambiamenti societari e dell’addio di Massimo Rizzo, Dunque alcune nuove valutazioni avrebbero bloccato i movimenti in entrata, compreso quello dell’esterno. In ogni caso comunque il suo obiettivo sarebbe quello di tornare in Svizzera per avvicinarsi nuovamente alla famiglia.