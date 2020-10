Lukaku, dg Anversa: «Ha bloccato tutte le offerte per venire da noi»

Il direttore generale dell’Anversa ha parlato del nuovo acquisto Lukaku.

Jordan Lukaku ha lasciato la Capitale nell’ultimo giorno di mercato, direzione Anversa, il club belga da cui la Lazio ha prelevato Wesley Hoedt. Il direttore generale del club Sven Jaecques è intervenuto ai microfoni dell’emittente HNL.

«Jordan non sarebbe qui se non avesse voglia di mettersi in gioco con una nuova sfida, il ragazzo è stato subito molto positivo a livello di atteggiamento, il motivo per cui ha scelto il nostro progetto è chiaro. Aveva diverse offerte e altre possibilità ma ha voluto venire da noi e le ha bloccate tutte sul nascere».