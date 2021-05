Luiz Felipe e la maglia da titolare nel derby: il piano d’Inzaghi

Luiz Felipe, il piano di Simone Inzaghi per rivedere il difensore titolare nel derby della Capitale

Cautela. Questa è la parola d’ordine per rivedere Luiz Felipe in campo. Inzaghi sa quanto siano delicati i momenti successivi ad un’operazione chirurgica, ma soprattutto sa quanto forzare il rientro possa causare nuove ricadute. Tutto quello che vuole evitare al suo difensore.

Il brasiliano è stato reinserito nella lista dei 25 della Serie A e l’obiettivo è quello di rivederlo nel blocco dei titolari già nella gara contro la Roma. Il piano del tecnico – come riporta il Corriere dello Sport – è semplice: contro la Fiorentina tornerà in campo per uno spezzone di partita, poi giocherà un tempo nella gara con il Parma e dal primo minuto nel derby.