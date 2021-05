Fiorentina Lazio, Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv o streaming

Questa sera alle 20.45 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Lazio per il campionato di Serie A: ecco dove vederla in tv o streaming

La Lazio si appresta ad affrontare la Fiorentina per un altro match fondamentale del suo campionato di Serie A. La gara del Franchi sarà valevole per la 35esima giornata e sarà importantissima per la corsa Champions. Ecco, dunque, dove vederla in tv o in streaming.

La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN Italy e sul canale DAZN 1. Inoltre, ci si potrà collegare anche su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky) e su Sky GO. Il fischio d’inizio sarà alle 20.45.