Luiz Felipe saluta: pianto a dirotto per il difensore biancoceleste

Luiz Felipe si è intrattenuto in campo dopo il triplice fischio: il difensore si è sciolto in un pianto a dirotto

Insieme a Leiva e Strakosha anche Luiz Felipe saluterà la Lazio a fine stagione. Il difensore – in procinto di passare al Betis Siviglia – si è intrattenuto in campo per salutare tutti.

Le telecamere di DAZN hanno pizzicato il biancoceleste sciogliersi in un pianto a dirotto, dopo cinque anni passati con la maglia con l’aquila sul petto.