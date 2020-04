Calciomercato Lazio, per Suarez occhio…all’Udinese

L’attaccante in prestito al Saragozza è di proprietà del Watford. I Pozzo starebbero pensando di portarlo in Friuli per farlo crescere

La Lazio è sulle tracce di un attaccante da inserire per rafforzare il pacchetto offensivo e si starebbe pensando a Luis Suarez del Saragozza.

Sul giovane attaccante però c’è l’interesse anche dell’Inter, ma chi potrebbe fare il vero colpaccio è l’Udinese: il cartellino del giocatore è di proprietà del Watford, società con a capo i Pozzo che quindi starebbero pensando di portarlo in Friuli per poterlo far crescere al meglio, come riporta TuttoUdinese.it.