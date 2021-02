Luis Alberto e la dedica al figlio: «Chiamatemi Spiderman» – FOTO

Esultanza simpatica di Luis Alberto che mima il gesto di Spiderman. La dedica è tutta per il figlioletto Lucas

Il gol è pesante, vale 3 punti e proietta la Lazio nuovamente in zona Champions. Luis Alberto è il supereroe di giornata, e non solo per il gol, quanto per l’esultanza successiva.

Lo spagnolo mima il gesto di Spiderman e lo dedica al figlioletto Lucas: «Oggi non chiamatemi Mago ma…Spiderman. Mio figlio Lucas mi ha chiesto di festeggiare così se avessi segnato un gol e…ogni promessa è debito!».