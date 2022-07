Siviglia, Monchi: «Non c’è nulla per Luis Alberto, è un giocatore della Lazio»

Luis Alberto al Siviglia? Monchi ha smentito l’indiscrezione che vorrebbe un ritorno in Spagna del Mago

Ai microfoni di Onda Cero Sevilla, Monchi – ds del Siviglia – ha parlato del possibile ritorno di Luis Alberto in Spagna. Ecco le sue parole:

«Luis Alberto è un giocatore della Lazio ad oggi, tutti i giorni leggo che lo sto per comprare. È l’unica cosa che ti posso dire. No, non c’è nulla assolutamente. Quando il mercato è “freddo”, sembra che le notizie si generino. Scambio con Torres? Non c’è assolutamente nulla».