Luis Alberto, il Siviglia non lo molla e punta sul ‘metodo Monchi’

In Spagna si continua a parlare della trattativa del Siviglia per Luis Alberto, ma si è lontani dalla richiesta di 30 milioni di Lotito

Il futuro di Luis Alberto è in bilico, soprattutto dopo la sua risposta alle dichiarazioni del presidente Lotito. Lo spagnolo continua ad essere un obiettivo del Siviglia, ed in patria si insiste a parlare dell’esistenza di una trattativa, aggiungendo però che l’offerta è ancora molto lontana rispetto alla richiesta di 30 milioni. Sull’operazione, scrive estadiodeportivo.es, potrebbe influire la strategia di Monchi, attuale ds degli andalusi tornato in patria dopo l’esperienza alla Roma.

METODO – La sua strategia è stata spiegata chiaramente da Alvaro Torres, agente di Luis Alberto, in un libro pubblicato qualche anno fa: «Monchi all’inizio riceve molte informazioni sulla situazione del giocatore, attraverso lo stesso giocatore ed i suoi agenti. Questi dati rappresentano gli elementi più importanti in mano a un direttore sportivo, che a quel punto può valutare se il buon esito dell’operazione è praticabile o meno secondo i parametri economici del Siviglia. Superata questa fase Monchi si siede a negoziare con il club proprietario del cartellino».