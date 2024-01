Luis Alberto scalpita: spunta il piano di Sarri per il derby

Luis Alberto è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo nella giornata di ieri: Sarri punta a portarlo in panchina contro la Roma

Come riporta Il Messaggero, Luis Alberto scalpita per essere a disposizione di Maurizio Sarri nel derby di domani in Coppa Italia tra Lazio e Roma.

Il tecnico ha un piano preciso, ovvero portarlo in panchina e spenderlo come importante cambio a gara in corso. Rodaggio contro il Lecce e titolarità nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il Mago è pronto a riprendersi la Lazio.