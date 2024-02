Luis Alberto, nessuno come te: nella classifica degli assistman regna sovrano

Luis Alberto coglie l’ennesimo record della sua esperiena laziale: nella classifica degli assistman lo guardano tutti da dietro

Altri due asisst per illuminare la strada verso la vittoria in Torino-Lazio. Luis Alberto, nella ripresa del match, si è reso protagonista assoluto della vittoria, conquistando l’ennesimo record.

Dal suo arrivo in Serie A, riporta OptaPaolo, nessuno ha fornito infatti così tante assistenze vincenti come lo spagnolo (ben 59, almeno tre in più di tutti gli altri, con Berardi secondo con 56).