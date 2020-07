Luis Alberto: «Oggi sarò più libero, vogliamo rimanere incollati alla Juve»

Reinventato da Inzaghi mezzala a tutto campo, quest’oggi Luis Alberto torna nel ruolo di seconda punta in cui è esploso all’ombra del Colosseo: «Vogliamo stare attaccati alla Juve»

Ai microfoni di Lazio Style Channel Luis Alberto è intervenuto un’ora prima del calcio d’inizio di Lazio-Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

«Il risultato della Juventus? Non ci pensiamo, questa sera pensiamo solo al Milan, servono i tre punti per continuare a stare vicini alla Juve prima in classifica. L’assenza di Ciro? Quando gioco da seconda punta sono più libero, guadagno 20 metri. L’importante sarà comunque aiutare in ogni modo la squadra e prendere i 3 punti. E’ difficile giocare senza tifosi, ma comunque li sentiamo accanto a noi, sono il dodicesimo uomo in campo»