Luis Alberto o Milinkovic via? I sostituti sono pronti: ecco i nomi

La Lazio potrebbe veder partire uno tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic ma i nomi per sostituirli sono già pronti

Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic restano i pezzi più ambiti della gioielleria biancoceleste. I due hanno ricevuto e riceveranno offerte ma nessuna però ha ancora convinto Lotito. Nel caso di una cessione del fantasista spagnolo (piace al Siviglia che aspetta i soldi di Koundé per formalizzare la proposta) il nome scelto da Sarri per sostituirlo sarebbe quello di Ivan Ilic. Con Setti esiste già un patto, vanno solo ratificati gli accordi.

Per quanto riguarda il Sergente, United e Chelsea si rifaranno sotto (soprattutto se non dovesse andare in porto l’acquisto di De Jong da parte dei Red Devils). Servono 70-80 milioni per liberare Sergio, soldi che Lotito reinvestirebbe quasi subito per prelevare Piotr Zielinski dal Napoli. È lui il prescelto di Sarri se proprio fosse obbligato a salutare Milinkovic.