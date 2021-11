Luis Alberto contro il tabù: il traguardo che può raggiungere al ‘Maradona’

Luis Alberto non ha ancora segnato in trasferta, inoltre nessun numero 10 ha segnato a Napoli da quando lo stadio si chiama ‘Maradona’

Due tabù in un colpo solo. Nel match contro il Napoli, valido per la quattordicesima giornata di campionato, la Lazio punterà anche sul talento di Luis Alberto. Lo spagnolo se dovesse segnare questa sera sfaterebbe un doppio tabù. Come riportato da la Gazzetta dello Sport da quando lo stadio San Paolo è stato ribattezzato ‘Maradona’ nessun numero 10 ci ha ancora segnato. In Serie A hanno giocato contro gli azzurri i vari Lautaro, De Paul, Dybala. Nulla. Maradona protegge dall’alto il suo mito indiscusso nell’impianto di Fuorigrotta.

Toccherà a Luis Alberto provare a romprere questo incantesimo, sbloccandosi anche in trasferta, visto che lontano dall’Olimpico in questa stagione lo spagnolo non si è ancora sbloccato. Al campo il verdetto.