Luis Alberto non è incedibile, ma Lotito alza il prezzo

Luis Alberto non è incedibile, ma Lotito fissa il prezzo del cartellino a 50 milioni

Nessuno è incedibile, in casa Lazio. Il calciomercato è alle porte e la società inizia a fare i conti per rivoluzionare la squadra: nessuno è sicuro del proprio posto, neppure i vari Milinkovic e Luis Alberto.

E se per il serbo le voci sono sempre insistenti, il futuro dello spagnolo è nebuloso: come riporta il Corriere dello Sport, Lotito non ha intenzione di svenderlo anzi… Il prezzo del cartellino è fissato a 50 milioni e nessuna pretendente supererebbe i 30.