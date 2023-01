Luis Alberto, il Mago è tornato: Sarri non può più fare a meno di lui

Il mercato ormai è lontano: Luis Alberto ha convinto Sarri e si è ripreso la titolarità della Lazio. Lo spagnolo in campo anche col Milan

Momento d’oro per Luis Alberto dopo le numerose voci di mercato del mese di dicembre che lo avevano di fatto allontanato dalla Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo stesso numero 10 biancoceleste ha confermato di aver parlato con il Cadice per un ritorno in Spagna incontrando la ferma decisione di Lotito di non cederlo a gennaio, soprattutto in prestito.

Luis Alberto ha così accantonato i propositi di addio, si è chiarito con Sarri a Formello dopo il ritorno dalla sosta per il Mondiale ed è ripartito nel migliore dei modi. Titolare nelle ultime tre sfide tra campionato e Coppa Italia, l’ex Liverpool è cresciuto tantissimo anche in fase di contenimento, aspetto molto caro al tecnico toscano. Col Milan è ancora lui il favorito per una maglia da titolare nel terzetto con Cataldi e Milinkovic.