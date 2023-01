Luis Alberto, il futuro è un rebus ma col Sassuolo tocca ancora a lui

Maurizio Sarri è pronto a confermare Luis Alberto contro il Sassuolo: il futuro dello spagnolo resta un rebus ma il tecnico ha bisogno di lui

Luis Alberto con ogni probabilità partirà titolare anche contro il Sassuolo domani al Mapei Stadium (fischio d’inizio alle 12:30). Contro l’Empoli, come riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo è stato uno dei migliori in campo dando geometrie e ritrovando una sorprendente intensità.

Il futuro, con la voglia di tornare in Spagna mai sopita e un contratto in scadenza nel 2025, resta un rebus ma almeno fino a giugno Sarri, per tentare l’assalto alla Champions League, avrà bisogno anche dei colpi del Mago.