Luis Alberto, la Fiorentina è la sua vittima preferita: i numeri

Luis Alberto cerca contro la Fiorentina il suo decimo gol in campionato. E i viola sono una delle sue vittime preferite: i numeri

Cifra tonda. Questo è l’obiettivo di Luis Alberto per il match contro la Fiorentina. Infatti lo spagnolo cerca il suo decimo gol il campionato. E di fronte ha una delle sue vittime preferite.

NUMERI – Infatti, stando alle statistiche pre-partite, diffuse dalla Lega Serie A, il Mago ha già realizzato tre gol contro i viola. Leggendo i numeri si scopre che contro nessun’altra squadra ha fatto meglio. Il fantasista della Lazio per di più potrebbe fornire assist in tre presenze consecutive di campionato per la prima volta da novembre 2019.