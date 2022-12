Luis Alberto fermato da un fastidio al ginocchio, ma contro il Lecce...

Luis Alberto non si è visto sul campo di Formello a causa di un fastidio al ginocchio, ma non è in dubbio per il Lecce

Luis Alberto assente giustificato. Ieri lo spagnolo non era sul prato di Formello col resto del gruppo per la ripresa degli allenamenti, perchè a fermarlo è stato un problema al ginocchio. Un fastidio che – come riportato da Il Tempo – lo ha costretto a lavorare in palestra seguendo un protocollo differenziato.

Il giocatore avrà comunque un’intera settimana a disposizione per recuperare al meglio e presentarsi per la gara contro il Lecce, non è quindi a rischio la sua presenza al Via del Mare. Poi si penserà anche al mercato.