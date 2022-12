Luis Alberto rebus della Lazio: il Mago pensa alla Spagna e intanto il club...

Continua il tormentone Luis Alberto in casa Lazio: il Mago pensa alla Spagna e Sarri resta alla finestra in attesa di novità

Continua il tormentone Luis Alberto in casa Lazio. Per gennaio dalla Spagna si starebbe muovendo il Valencia, su espressa richiesta di Gattuso, nella scia di sondaggi compiuti da Villarreal, Atletico Madrid e Siviglia, che ha appena rescisso il contratto con Isco. Così il futuro prossimo del Mago è tutto da decifrare. Guardando pure alle possibilità per un suo ennesimo rilancio con la maglia biancoceleste.

Durante la sosta dalla società è partita la strategia per smussare tensioni. La Lazio non vuol sentirsi “costretta” a vendere lo spagnolo. La valutazione è stata rivista ma fissando il limite dei 20 milioni a ogni eventuale richiesta di ribasso: va corrisposto il 20% della rivendita al Liverpool. Durante la preparazione bis svolta durante il Mondiale Luis Alberto si è fatto apprezzare per impegno e riscontri nei test con Galatasaray e Hatayspor. Le sirene dalla Spagna lo tentano sempre più verso gennaio. Per orgoglio vorrebbe rilanciarsi nella Lazio. E tornare protagonista. Senza però partire spesso dalla panchina.

Secondo La Gazzetta dello Sport il club biancoceleste è in attesa. La cessione del Mago liberebbe il club dai limiti dell’indice di liquidità per poter andare ad acquistare quei rinforzi richiesti da Sarri: oltre al sostituto dello spagnolo (in pole sempre Ilic tra una concorrenza tuttavia aumentata), un terzino sinistro (Parisi o Pellegrini) ed eventualmente un vice Immobile (Bonazzoli della Salernitana l’ultima idea).