Luis Alberto e Immobile, tra promesse e gol da ritrovare

Luis Alberto e Immobile vogliono trascinare la Lazio in Champions. E c’è un particolare che li lega: i dettagli

Luis Alberto e Immobile saranno protagonisti anche nel match di domani contro il Benevento. Lo spagnolo e il bomber biancoceleste hanno un solo obiettivo: trascinare la Lazio a conquistare la qualificazione in Champions.

UN LEGAME TRA I DUE – I due però, come raccontato dall’edizione odierna de Il Messaggero, stanno vivendo un momento particolare. Il buon Ciro sta vivendo un lungo digiuno da gol. Un digiuno che dura da ben otto partite. Sono passati 616 minuti dalla sua ultima rete, quella da 3 punti contro il Cagliari, datata 7 febbraio. Ed è per questo che è spuntata la promessa del Mago. Lo spagnolo, che è sempre stato uomo assist, quest’anno è ancora a quota zero. Ed ecco che ha voluto promettere al suo compagno di farlo segnare con un suo passaggio vincente. Non resta che attendere se questa promessa sarà mantenuta.