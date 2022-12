Luis Alberto, cessione lontana: la richiesta di Lotito a Sarri

Luis Alberto si è presentato regolarmente ieri a Formello: Lotito chiede a Sarri di recuperarlo. La cessione a gennaio sembra lontana

Giornata di ritorno al lavoro quella di ieri per la Lazio. Fra i calciatori biancocelesti presenti a Formello c’era anche Luis Alberto, regolarmente a disposizione di Maurizio Sarri. Come riporta Il Messaggero, sul Mago spagnolo continuano ad esserci insistenti voci di mercato relativamente alla prossima finestra invernale ma ad oggi una cessione sembra molto difficile.

Il contratto in scadenza nel 2025, i quasi 4 milioni netti di stipendio e una valutazione del cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro rendono un’eventuale trattativa molto difficile. Proprio per questo Lotito ha chiesto a Sarri di recuperarlo sia dal punto di vista mentale che fisico in vista di una seconda parte di stagione molto impegnativa. Queste le parole del patron: «Luis Alberto non parte in prestito perchè è forte, un valore aggiunto della Lazio e si può trovare un compromesso. Lui deve accettare le scelte dell’allenatore e Maurizio può essere più comprensivo e capirlo, perchè ogni giocatore ha un carattere diverso».