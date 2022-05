Lazio Women, Falloni: «Mister Catini molto importante per me, sul Derby...»

Ludovica Falloni ha analizzato il derby perso 0-3 contro la Roma: di seguito le sue dichiarazioni complete sulla sfida e su Catini

Intervenuta a Lazio Style Channel, Ludovica Falloni ha parlato così del Derby perso contro la Roma:

«Abbiamo dato tutto quello che avevamo, la differenza si è vista ma non abbiamo mai mollato, credendoci fino alla fine. Ringrazio mister Catini per avermi dato fiducia, visto che venivo da due stagioni dove avevo giocato poco. Scendo ogni volta in campo per ripagarla e per me stessa.

Purtroppo in questa stagione è mancata un po’ di fortuna, purtroppo il campionato è andato male per le prime partite del girone di andata. Futuro? L’obiettivo è far bene con questa Società: questa squadra meriterebbe un altro campionato in Serie A».