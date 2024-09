Lucci Lazio: «Diamo TEMPO A BARONI. Stasera mi aspetto una bella partita da QUEL GIOCATORE»

Le parole del direttore della fotografia e tifoso biancoceleste Fabrizio Lucci sulla partita di questa sera Dinamo Kiev Lazio

Fabrizio Lucci, direttore della fotografia e tifoso biancoceleste, ha parlato a RadioSei in vista di Dinamo Kiev Lazio. Di seguito le sue parole.

EUROPA LEAGUE – «Stasera, come sempre, insieme al solito gruppo di amici vedremo Dinamo Kiev-Lazio. Sono ancora arrabbiato per la sconfitta con la Fiorentina ma dobbiamo dare tempo e aspettare Marco Baroni. Tanti cambi in Europa League? Voglio dare fiducia e mi aspetto una buona gara da Dele Bashiru. Non essendo famoso, come tutti i tifosi al suo arrivo sono andato su YouTube e mia ha fatto una buona impressione».

RIVOLUZIONE ESTIVA – «La Lazio ha cambiato molto e il mio timore è che non ci siano calciatori in cui riconoscersi, vi svelo però un aneddoto. A fine agosto eravamo in Argentina per girare ‘Rocco Schiavone’. In ascensore ho incontrato tre bambini, uno di loro aveva la maglia dell’Inter. Io ovviamente ho detto loro che avrebbero dovuto tifare Lazio, a questa parola loro hanno immediatamente risposto: “Sì sì Lazio, Lazio e Immobile”. A Roma abbiamo avuto un grandissimo giocatore che a livello nazionale non è stato esaltato come meritava».