Lotta Salvezza Serie A: sei storie appassionanti, solo tre con il lieto fine

A caratterizzare la penultima giornata di Serie A sarà anche la lotta salvezza con sei squadre in attesa del verdetto definitivo

Al di là del duello Scudetto, non c’è dubbio che ad appassionare forse ancora di più ci sia la lotta salvezza in un Serie A mai così incerta ed equilibrata anche nelle zone che scottano. A 180 minuti dal termine, infatti, non ci sono sentenze e sei squadre restano ancora in fibrillazione.

Una regione, la Liguria, si gioca praticamente tutto. A cominciare dallo Spezia di Thiago Motta che volerà a Udine per cercare quei 3 punti che garantirebbero la permanenza aritmetica e sigillerebbero una stagione che dal trionfo a sorpresa del Maradona ha svoltato. Soprattutto per l’ex centrocampista dell’Inter, miracolato da un esonero scontato e adesso prossimo ad abbandonare gli Aquilotti per lidi più assolati, calcisticamente parlando.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM