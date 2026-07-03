Lotito rilancia il progetto Flaminio: «E’ il futuro della Lazio e una grande opportunità per Roma»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, quest’oggi durante un evento ha parlato del progetto per il recupero dello stadio Flaminio

A poche ore dalla grande protesta dei tifosi della Lazio, Claudio Lotito è tornato a parlare pubblicamente. Il presidente biancoceleste è intervenuto nel corso del tavolo di confronto “I grandi eventi sportivi: il Modello Roma”.

Al centro del suo intervento non la contestazione, ma il futuro infrastrutturale del club e della Capitale. Il tema principale resta lo stadio Flaminio, indicato da Lotito come snodo strategico non soltanto per la Lazio, ma per l’intera città di Roma. Le sue parole:

FLAMINIO – «È esattamente con questo spirito che la Lazio sta collaborando con Roma Capitale sul progetto di recupero dello Stadio Flaminio. Il progetto del Flaminio rappresenta certamente il futuro della Lazio, ma credo rappresenti soprattutto una grande opportunità per Roma. Parliamo di un impianto straordinario, progettato da Pier Luigi Nervi, che oggi versa in uno stato di abbandono e che invece potrebbe tornare a essere un punto di riferimento per la città. Recuperarlo significa offrire una casa moderna alla Lazio, ma soprattutto restituire ai cittadini un’infrastruttura capace di vivere tutto l’anno, ospitando manifestazioni sportive, concerti, iniziative culturali, eventi aziendali e appuntamenti internazionali che generano presenze, lavoro, investimenti e nuove opportunità economiche».

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INFRASTRUTTURE MODERNE – «Questo è il punto per me importante. Le infrastrutture sportive moderne non possono essere considerate semplicemente luoghi dove si gioca una partita. Devono essere spazi aperti, vissuti ogni giorno, inseriti nella vita della città e capaci di produrre valore in maniera continuativa. E lo stesso ragionamento vale naturalmente anche per il progetto dell’altra società della Capitale. Roma non deve temere di avere tre grandi impianti sportivi moderni. Al contrario, una rete di infrastrutture di questo livello aumenterebbe enormemente la capacità della città di attrarre eventi internazionali, grandi concerti, finali europee e manifestazioni che oggi, molto spesso, vengono assegnate ad altre capitali».

OCCASIONE PER ROMA – «Roma, soprattutto nei fine settimana di maggiore affluenza, concentra spesso eventi di grande richiamo in aree limitate, nei week di maggio la città ha ospitato eventi importanti, finali di Tennis e finali di Coppa Italia con un derby tutto in pochi giorni e in uno spazio concentrato, ampliare la dotazione infrastrutturale significa distribuire meglio questi flussi, migliorare i servizi, creare nuove opportunità economiche e rendere la città ancora più competitiva. Non è una questione che riguarda la Lazio o la Roma. Riguarda la città di Roma. Le società sportive oggi non sono soltanto realtà agonistiche. Sono imprese che producono occupazione, innovazione, investimenti e coesione sociale. Per questo credo che debbano essere considerate partner strategici delle istituzioni nello sviluppo delle città. Sono convinto che il percorso intrapreso da Roma in questi anni debba continuare».

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