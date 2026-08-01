Scontro Rocca-Lotito sulla contestazione dei tifosi, risponde il patron della Lazio: «I fatti testimoniano il contrario!»

Claudio Lotito oggi ha risposto alle critiche del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca relativamente alla situazione di casa Lazio

La contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Claudio Lotito entra anche nel dibattito politico. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Francesco Rocca, governatore della Regione Lazio, è arrivata la replica del presidente biancoceleste, chiamato a rispondere alle considerazioni riguardanti le possibili conseguenze elettorali legate al suo doppio incarico.

Intervistato da Il Foglio, Rocca aveva riconosciuto l’esistenza del tema, sottolineando i rischi connessi alla contemporanea attività politica e calcistica di Lotito. Il numero uno della società capitolina, raggiunto successivamente dal Corriere della Sera, ha però respinto questa interpretazione, sostenendo che i fatti dimostrerebbero una realtà differente.

Lotito Lazio, le parole di Rocca sul doppio incarico

A riaprire la discussione era stato Francesco Rocca, interrogato sul possibile peso politico della protesta portata avanti da una parte consistente della tifoseria biancoceleste contro il presidente della Lazio. Il governatore aveva risposto senza negare l’esistenza della questione:

«Lotito fa perdere voti? È un tema che esiste. È quello che si rischia quando si ha un doppio incarico».

Una riflessione destinata inevitabilmente a suscitare reazioni, considerando il ruolo ricoperto da Claudio Lotito sia nel mondo del calcio sia in quello politico. La contestazione nei suoi confronti, nata all’interno dell’ambiente laziale, potrebbe quindi avere ripercussioni anche al di fuori del perimetro sportivo.

Le parole di Rocca non contenevano un attacco diretto, ma evidenziavano un rischio collegato alla sovrapposizione tra i due incarichi. Un tema diventato sempre più discusso con l’aumento della tensione tra la proprietà e una parte della tifoseria della Lazio.

Lotito, la risposta del presidente biancoceleste

La replica di Claudio Lotito è arrivata attraverso le colonne del Corriere della Sera. Inizialmente il presidente biancoceleste ha preferito prendere le distanze dalla questione, dichiarando: «Non so nulla. Con tutto il rispetto per le opinioni del governatore Rocca, i fatti testimoniano il contrario».

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Il presidente della Lazio ha quindi respinto l’idea che la contestazione dei sostenitori possa produrre automaticamente un danno in termini elettorali. Una presa di posizione chiara, attraverso la quale ha voluto separare i risultati politici dalle tensioni presenti nel mondo biancoceleste.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’argomento sarebbe comunque affrontato con una certa frequenza anche all’interno del partito di maggioranza del quale fa parte Claudio Lotito. Fonti rimaste anonime avrebbero confermato l’esistenza di valutazioni legate al possibile impatto indiretto della protesta dei tifosi della Lazio.

Al momento, tuttavia, non è possibile quantificare concretamente l’eventuale peso elettorale della contestazione. Le posizioni emerse restano differenti: da una parte Rocca riconosce l’esistenza del problema, dall’altra Lotito sostiene che i fatti abbiano già dimostrato il contrario.