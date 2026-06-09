Lotito sogna… la Reggina! Il presidente della Lazio mette gli occhi sulla società calabrese e valuta l’acquisizione. Le ultime

Lotito sta valutando l’acquisizione della Reggina con l’aiuto di una cordata! Qual è il piano del presidente biancoceleste per la società amaranto

Grosse novità arrivano per quanto riguarda la cessione della Reggina che ha subito una brusca frenata nella trattativa con Rizzetta, come riportato da Alfredo Pedullà su X. Secondo i giornalista sportivo esperto nel mercato, è stato già organizzato un incontro nella capitale tra il club e la cordata rappresentata da Claudio Lotito che ha un interesse concreto nell’acquisizione della società calabrese.

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È possibile l’ingresso di Lotito nella società amaranto?

L’incontro tra la dirigenza della Reggina e la cordata di Lotito rappresenta un passo decisivo per valutare le condizioni economiche e operative dell’acquisizione. Il presidente della Lazio starebbe esaminando attentamente i dettagli della trattativa, con l’obiettivo di comprendere se l’operazione possa essere sostenibile e coerente con i progetti sportivi futuri.

La cordata guidata dal senatore potrebbe portare nuova stabilità finanziaria e strategica al club calabrese, ponendo le basi per un rilancio del progetto societario che oramai è fallito da fin troppi anni e che non rivede la Serie A dall’inizio del millennio.

Quali sono le prospettive future del Club

L’acquisizione da parte di Lotito consentirebbe alla Reggina di pianificare il futuro con maggiore sicurezza, sia sul fronte tecnico sia nella gestione societaria. Il possibile ingresso del presidente della Lazio potrebbe rappresentare un’occasione per rafforzare l’organizzazione e investire nel settore giovanile, aumentando competitività e prospettive di crescita nel medio-lungo termine. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse di Lotito si concretizzerà in un accordo formale e in quali termini.

La trattativa con Rizzetta rimane ancora aperta, ma l’attenzione verso la cordata guidata da Lotito indica come il futuro della Reggina possa subire importanti sviluppi nei prossimi mesi, segnando una possibile svolta nella gestione del club calabrese.