Lotito a Rai Sport: «Se giocheremo come nel derby, daremo una risposta concreta alle ambizioni del Club. Sugli scontri...»

Lotito dice la sua ai microfoni di Rai Sport in vista della sfida europea contro il Bodo Glimt: le parole del presidente biancoceleste

Da Formello è intervenuto il presidente della Lazio Claudio Lotito il quale ha detto la sua sulla sfida che i biancocelesti affronteranno in Europa League contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Questa partita sarà importantissima per il futuro del Club biancoceleste il quale ha parlato ai microfoni di Rai Sport circa la sfida contro la Roma e sugli scontri dei tifosi prima del derby nei pressi di Ponte Milvio. Le sue parole:

GARA – «Se giocheremo giovedì come nel derby, daremo una risposta concreta».

VALORE – «La Lazio nel derby ha dimostrato tutto il proprio valore, poi nel calcio ci sono fattori imponderabili ed è andata come sapete. Io ritengo che se la Lazio giocherà allo stesso modo giovedì potrà dare una risposta concreta a quelle che sono le ambizioni del club».

MAGLIA – «La maglia speciale? Da tempo promuoviamo insieme alla Croce Rossa una serie di iniziative. Il calcio non deve essere solo risultato sportivo, ma deve anche portare avanti aspetti valoriali ed essere vicino alle persone in difficoltà».

SONO-SCONTRI – «Scontri nel derby? Bisogna identificare le persone per quello che sono. Qui non si tratta di tifosi, che sono degli appassionati che seguono la propria squadra del cuore nel rispetto delle regole. Questi sono dei delinquenti abituali che devono essere repressi e puniti con le norme dello stato. Alcuni addirittura hanno il daspo. Bisogna far sì che queste persone vengano allontanate dalle manifestazioni sportive, perché fanno dei danni irreparabili all’interno della comunità. Non hanno nulla a che vedere con il tifo».