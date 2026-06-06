Lotito sempre più “isolato”, continua la protesta dei tifosi! Verso il flop abbonamenti

I tifosi della Lazio continuano la loro protesta contro Claudio Lotito e hanno annunciato che non si abboneranno per la nuova stagione

La frattura tra il tifo organizzato e la presidenza della Lazio è ormai insanabile. Attraverso un lungo e durissimo comunicato ufficiale, la Curva Nord ha annunciato che la contestazione nei confronti di Claudio Lotito e della dirigenza biancoceleste proseguirà senza sosta anche nella prossima stagione, definendo questa drastica presa di posizione come l’ennesimo “estremo atto d’amore” verso il club.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Provedel, Dia e Gila! I nomi sotto osservazione per Gattuso e molto altro

Caos Lazio: la Curva Nord svuota lo stadio Olimpico

La decisione dei gruppi organizzati è senza precedenti: come riportato da Il Corriere dello Sport, i tifosi non sottoscriveranno gli abbonamenti per il campionato e per la Coppa Italia, rinunciando ai loro storici posti all’Olimpico per le gare casalinghe della Lazio. Il sostegno alla squadra, guidata dal nuovo tecnico Gattuso continuerà però lontano dalle mura amiche. I sostenitori biancocelesti garantiranno infatti la loro massiccia presenza in tutte le trasferte stagionali e nei derby.

I motivi della protesta: dal Flaminio al caso Paparelli

Nel documento ufficiale vengono ripercorse le tappe del deterioramento dei rapporti con la proprietà. Tra le critiche principali alla gestione della Lazio, spiccano le perplessità sul progetto del nuovo stadio Flaminio (in particolare sulla divisione in due settori della futura Curva Nord) e le tensioni societarie. Pesa enormemente anche la ferita legata al caso Paparelli, quando alla nipote dello storico tifoso scomparso non venne concesso il permesso di recarsi sotto il settore più caldo del tifo laziale.

Duro boicottaggio Lazio: stop a TV, store e voti politici

Le iniziative di protesta colpiranno direttamente le casse e l’immagine del club. I tifosi della Lazio si impegneranno a non acquistare il merchandising ufficiale e a disdire le pay-tv. Il boicottaggio toccherà persino la sfera politica: i gruppi hanno annunciato che non concederanno voti a Forza Italia o ai candidati appoggiati da Lotito, senatore del partito. Si preannuncia così una stagione ad altissima tensione, con un Olimpico che si scopre improvvisamente più vuoto e silenzioso.