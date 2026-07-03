Hanno Detto
Lotito: «C’è un clima che non rende merito a quanto fatto. Con me risultato garantito!»
Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato le proteste dei tifosi andate in scena ieri. Le dichiarazioni
Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato le proteste dei tifosi andate in scena ieri. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tmw nel corso dell’evento “I grandi eventi sportivi: il modello Roma” nella Sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma:
PROTESTE TIFOSI – «Ricordate che ci sono persone che hanno il dono della sinestesia. Con Lotito risultato garantito, questo lo ricordo sempre. C’è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività nella società che rappresenta».
STADIO FLAMINIO – «E’ un’occasione per recuperare una struttura straordinaria costruita da Nervi, recuperarlo significa restituire una propria casa alla Lazio oltre che restituire un quadrante intero alla città».
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