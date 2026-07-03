Connect with us

Hanno Detto

Lotito: «C’è un clima che non rende merito a quanto fatto. Con me risultato garantito!»

Published

39 minuti ago

on

By

Claudio Lotito 5 1

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato le proteste dei tifosi andate in scena ieri. Le dichiarazioni

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato le proteste dei tifosi andate in scena ieri. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tmw nel corso dell’evento “I grandi eventi sportivi: il modello Roma” nella Sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma:

PROTESTE TIFOSI «Ricordate che ci sono persone che hanno il dono della sinestesia. Con Lotito risultato garantito, questo lo ricordo sempre. C’è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività nella società che rappresenta».

STADIO FLAMINIO «E’ un’occasione per recuperare una struttura straordinaria costruita da Nervi, recuperarlo significa restituire una propria casa alla Lazio oltre che restituire un quadrante intero alla città».

Ultimissime Lazio LIVE: il Milan punta Gila! Gattuso apre a Piccoli

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×