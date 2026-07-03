Piccoli Lazio, ulteriori passi in avanti: la Fiorentina apre al prestito oneroso

Piccoli Lazio, si registrano degli ulteriori passi in avanti: la Fiorentina è disposta a cedere l’attaccante in prestito oneroso. I dettagli

Il calciomercato della Lazio vive una svolta improvvisa per il ruolo di terminale offensivo. La dirigenza biancoceleste ha rotto gli indugi, cambiando radicalmente le gerarchie per il bomber da regalare al nuovo tecnico, appena sbarcato a Formello per iniziare la stagione.

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La scelta di Gattuso ricade su Piccoli

In cima alla lista dei desideri del club capitolino c’è ora un nome preciso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si è registrato il netto sorpasso di Roberto Piccoli rispetto alle altre opzioni italiane, come Lorenzo Lucca e Andrea Pinamonti, e a quelle straniere rappresentate da Armando Broja e Bamba Dieng. Il profilo dell’attaccante della Fiorentina convince appieno Rino Gattuso, che lo ha inserito tra i papabili sia per caratteristiche tecniche, sia per il legame nato lo scorso autunno, quando l’allenatore lo fece debuttare in Nazionale.

I dettagli dell’affare per Piccoli

La strada che porta all’ex Cagliari appare in discesa perché si incastra perfettamente con le esigenze dei toscani. Il club, che ha blindato Moise Kean, è disposto a cedere il classe 2001 in prestito oneroso (intorno a 1-1,5 milioni di euro) senza obbligo di riscatto. La formula consentirebbe ai biancocelesti di operare in regime di mercato a saldo zero, offrendo al contempo al giocatore la piazza ideale per rilanciarsi dopo un’annata in chiaroscuro.

L’intreccio sull’asse Firenze-Roma oltre a Piccoli

I dialoghi tra i due club non si fermano alla punta. Sull’asse di mercato si discute anche del difensore Pietro Comuzzo, che i viola cederebbero sempre in prestito secco. La Fiorentina ha inoltre messo gli occhi su Matteo Cancellieri, ma la cessione dell’esterno romano è temporaneamente congelata a causa del recente infortunio di Gustav Isaksen, operato di pubalgia.